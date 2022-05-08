مليشيا الحوثي ترتكب 126 خرقاً للهدنة باليمن خلال 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي ترتكب 126 خرقا للهدنة باليمن خلال 48 ساعة

الأحد 8 مايو 2022

الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثيين خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال في اليمن، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بها.



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، أن الجيش رصد ارتكاب المليشيا الحوثية 126 خرقاً للهدنة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين (5- 6 مايو)، منها 36 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و27 خرقاً في جبهات محور تعز، و24 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و11 خرقاً في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة كتاف البقع شمال محافظة صعدة.

وتنوّعت الخروقات بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع عسكرية للقوات اليمنية، واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة. وقد أسفرت إحدى الهجمات الجوية عن إصابة جندي يمني في منطقة الحيمة بتعز.

كما استمرّت المليشيا الحوثية في استحداث مواقع عسكرية ونشر قناصة ومدافع وعيارات وشق طرقات فرعية، إضافةً للدفع بتعزيزات كثيفة بينها عربات (BMB) وأفراد إلى مختلف الجبهات وبالأخص جبهات محور تعز.

كما دفعت المليشيا الحوثية بمجاميع مسلحة من عناصرها للتمركز في مرتفعات مطلة على المنفذ الذي بادرت القوات المشتركة لفتحة من طرف واحد في خط "حيس- الجراحي".

في سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي جنوب غرب مدينة صعدة. وقال المركز عبر حسابه على "تويتر" إن دفاعات الجيش أسقطت الطائرة المسيرة أثناء محاولتها استهداف موقع عسكري في جبهة الملاحيظ.