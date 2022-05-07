الصحة تقر زيادة الموازنة التشغيلية لمستشفى الأمراض النفسية بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، إقرار زيادة الموازنة التشغيلية الحكومية لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أنها ستنعكس ايجابا على مخرجات الخدمة المقدمة للمرضى.

وطالب بحيبح خلال زيارته، اليوم السبت للمستشفى، بسرعة إعداد قائمة الاحتياجات الطارئة من المشاريع والإستفادة من الدعم المقدم من الأشقاء في دول الخليج في إطار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والذي يعطي عدن الأولوية فيها.

وحسب وكالة سبأ، فقد أثنى وزير الصحة على جهود الكادر الطبي والإداري العامل بالمستشفى في ظل شحة الموارد الغنية والبشرية، مشيراً إلى وجود انفراجة وشيكة سيشهدها المستشفى بعد إقرار الموازنة التشغيلية.

شدد بحيبح على "سرعة الرفع العاجل باحتياجات المستشفى الملحة في جانب الأدوية والمختبر والأشعة والأجهزة التشخيصية الأخرى للعمل على إيجاد الحلول الخاصة بها".

وكان الوزير بحيبح قد زار عددًا من عنابر الرقود بالمستشفى، وتلمس الاحتياجات الملحة للمرضى نزلاء المستشفى، وتعرف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل بالمستشفى.

بدورها، لخصت إدارة المستشفى أبرز الصعوبات التي تواجه فريق العمل في المشفى، بـ "قضايا الموازنة التشغيلية والافتقار للكادر الطبي والتمريضي والتغذية الخاصة بالمرضى، بالإضافة إلى انعدام الأدوية والنظافة والكهرباء".

يشار إلى أن مدير عام مكتب الصحة بمحافظة عدن قد أشاد بالجهود التي يبذلها وزير الصحة في وضع الحلول المستدامة لمنظومة العمل الصحي والسير به نحو التعافي.

ودعا في هذا الصدد، إلى وضع مخرجات خدمية ذات جودة عالية تتواكب مع ما سيطرئ من تحسن في الموازنة التشغيلية.