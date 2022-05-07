توقعات بهطول أمطار غزيرة في عدة محافظات ودعوات لأخذ الحيطة والحذر

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا مركز الأرصاد الجوية، اليوم السبت، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الحارة والممطرة، متوقعا هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة على معظم المحافظات اليمنية.

وحث المركز في نشرته اليومية، المواطنين على عدم التواجد في مجاري وممرات السيول وسائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية نتيجة تدني الرؤية الأفقية؛ بسبب الأمطار والسحب المنخفضة اثناء وبعد هطول الأمطار.

وتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في لحج وتعز وإب وذمار وريمه والمحويت وحجة وصنعاء وعمران وصعدة، قبل امتداها إلى المناطق الجبلية المقابلة للسواحل الغربية والجنوبية.

وأوضح المركز، أن الأجواء الحارة ستستمر نهارا على كافة المحافظات، تراوح درجات الحرارة ما بين 35 و40 درجة مئوية، بينما تستثني من ذلك المحافظات الجبلية الغربية.