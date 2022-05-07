الجيش الوطني يسقط طائرات مسيرة حوثية في الظاهر بصعدة

اسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم، طائرات هجومية مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً بعد اختراقها المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش في الملاحيط بمديرية الظاهر محافظة صعدة.

محمد يوسف

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