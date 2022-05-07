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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسقط طائرات مسيرة حوثية في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
اسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم، طائرات هجومية مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً بعد اختراقها المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش في الملاحيط بمديرية الظاهر محافظة صعدة.
وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء الثالث عاصفة رصدت تحليق طائرات هجومية مسيرة حوثية فوق مواقع الجيش الوطني في جبال "كلح الكرس" وجبال "المدافن".
واضاف اللواء العجابي" ان وحدة الرصد والاستطلاع ارسلت بلاغ فوري لاختراق الطائرات المسيرة لتقوم وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وقصفها".. مؤكداً ان هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الاممية.