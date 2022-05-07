وزير الصحة يطلع على الحالة الصحية لمرضى نزلاء مستشفى الامراض النفسية والعصبية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، على الحالة الصحية لمرضى نزلاء مستشفى الامراض النفسية والعصبية، بالعاصمة المؤقتة عدن.



وتعرف الدكتور بحيبح، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، من إدارة المستشفى، على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل بالمستشفى،وتلمس الاحتياجات الملحة للمرضى نزلاء المستشفى.

كما ناقش وزير الصحة، مع قيادة المستشفى وإداراته المختلفة، الصعوبات التي تواجههم..مشيداً بجهود الكادر الطبي والتمريضي بالمستشفى في ظل شحة الموارد..مشدداً على ضرورة الرفع العاجل باحتياجات المستشفى الملحة في الأدوية والمختبر والأشعة والأجهزة التشخيصية الأخرى للعمل على إيجاد الحلول الخاصة بها وفقاً الإمكانيات المتاحة.

من جانبه ثمن مدير عام مكتب الصحة بمحافظة عدن، الجهود الذي يبذلها وزير الصحة في وضع الحلول المستدامة لمنظومة العمل الصحي.