رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة وضاح باسندوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الوزراء الأسبق المناضل الأستاذ محمد سالم باسندوة، عزاه خلالها بوفاة نجله وضاح محمد باسندوة بعد معاناة مع المرض.



وعبر رئيس مجلس الشورى عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأستاذ المناضل الكبير محمد باسندوه وكافة اسرته وذويه بهذا المصاب الجلل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، ويسكنه فسبح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة ألا بالله