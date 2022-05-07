رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي محمد سالم باسندوة بوفاة نجله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، امس، مساء برقية عزاء ومواساة الى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، محمد سالم باسندوة بوفاة نجله وضاح باسمة وباسم كافة أعضاء المجلس القيادة الرئاسي.



وأعرب في برقيته عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.