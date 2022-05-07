شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناصة ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في حي كلابة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد فريق الرصد بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc الجمعة ان قناصة ميليشيا الحوثي إستهدفت سكان حي كلابة بمدينة تعز مما ادى إلى إصابة شخصين .



وذكر المركز في بلاغ صحفي، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن عملية القنص التي تقوم بها الميليشيات الحوثية من مواقع تمركزها في معسكر الامن المركزي شرق مدينة تعز مستمرة منذ ليلة أمس وأسفرت عن إصابة المواطنان موسى صادق وبسام محمد .