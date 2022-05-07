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قناصة ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في حي كلابة بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد فريق الرصد بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc  الجمعة ان قناصة ميليشيا الحوثي إستهدفت سكان حي كلابة بمدينة تعز مما ادى إلى إصابة شخصين .

وذكر المركز في بلاغ صحفي، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن عملية القنص التي تقوم بها الميليشيات الحوثية من مواقع تمركزها في معسكر الامن المركزي شرق مدينة تعز مستمرة منذ ليلة أمس وأسفرت عن إصابة المواطنان موسى صادق وبسام محمد .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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