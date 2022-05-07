شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صور أولية لجثث تنظيم القاعدة مع قائد الهجوم وشقيقه المطلوبين دوليا.. أسماء وتطورت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نافذة اليمن - خاص

كشف مصدر أمني، فجر اليوم السبت، معلومات جديدة عن هوية إثنين من الذين قاموا بقيادة الهجوم الإرهابي الذي طال معسكر حكولة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وكان قائد مكافحة الإرهاب محمد الشوبجي ونائب قائد الحزام الأمني بمحافظة الضالع قد استشهدا أثناء الاشتباك مع عناصر تنظيم القاعدة التي تسللت من محافظة البيضاء تجاه الشعيب ونفذت عملية هجوم على معسكر حكولة بالضالع.

ولقي 8 من عناصر التنظيم الإرهابي، مصرعهم في الاشتباكات التي دارت داخل معسكر حكولة بالضالع.

وأفاد المصدر الأمني لنافذة اليمن، بأن القياديين في تنظيم القاعدة المدعو سليم المسن وشقيقه صالح المسن، كانا من بين قتلى التنظيم الذين اشتبكوا مع قوات من الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في محافظة الضالع مساء الجمعة.

ويعد القياديين سليم وصالح المسن على رأس المطلوبين دوليا على قائمة الإرهاب.

وحصل نافذة اليمن على صور قتلى تنظيم القاعدة وصور تضم المسن مع شقيقه والسيارة التي اقلتهما من محافظة البيضاء إلى شعيب الضالع.