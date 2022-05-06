تعز..مقتل مدنيين اثنين برصاص قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة شمالي المدينة

قُتل مدنيان برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية، في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، خلال أقل من 24 ساعة.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي، شمال شرق مدينة تعز، أقدمت ظهر اليوم على قتل المواطن (موسى صادق) في حي الموشكي، شمال مدينة تعز.



وأوضحت المصادر أن الحادثة جاءت بعد ساعات (مساء أمس الخميس) من مقتل المواطن (بسام محمد) بطريقة مماثلة من قبل قناصة حوثية في حي كلابة.



وأشارت المصادر إلى أن قناصة مليشيا الحوثي، باتت تحاصر حركة السكان في حي كلابه و تطلق النار على كل من يخرج من منزله.



يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي لخروقاتها المتصاعدة للُهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الفائت.



وكان الجيش الوطني، أعلن الخميس، ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية، 1126خرقاً للهُدنة في تعز خلال 33 يوماً، أسفرت عن مقتل وإصابة 40 عسكرياً ومدنياً بينهم نساء وأطفال.

