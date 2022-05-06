التحالف يعلن بدء نقل عشرات الأسرى الحوثيين إلى عدن وصنعاء عبر جسر جوي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، بدء نقل الأسرى الحوثيين عبر رحلات جوية إلى عدن وصنعاء، ضمن المبادرة الإنسانية التي أعلنت عنها السعودية.



وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، غادرت السعودية.



وأضاف: أن العملية ستشمل 3 مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم.



وفي السياق قالت مصادر ملاحية، إن طائرة وصلت صباح اليوم إلى مطار عدن تقل على متنها عشرات الأسرى الحوثيين.



وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة الدولية في اليمن بشير عمر تحدث في تصريح لـ "مونت كارلو الدولية" أن 3طائرات ستقلع من مطار أبها السعودي، لنقل 108 محتجزين إلى مطار عدن الدولي، و9 آخرين إلى مطار صنعاء، جميعهم يمنيون من المحتجزين على إثر العمليات القتالية.



ولم يُعرف بعد موقف الحوثيين من عملية الإفراج حيث أعلنت ماتسمى لجنة شؤون الأسرى التابعة لها، في وقت سابق أن "الأسرى ليسوا معروفين لديهم وليسوا من أسراهم"!.



وفي الثامن والعشرين من أبريل الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا من الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد اراضي المملكة، دعما للهدنة الحالية في اليمن، ضمن ما أسموها مبادرة إنسانية من السعودية.



وفي الأول من أبريل الجاري، أعلنت الأمم المتحدة عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء، الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة، وفتح الطرق إلى مدينة تعز.

