رئيس هيئة الأركان يطلع على احوال المقاتلين في المنطقة العسكرية الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، على احوال المقاتلين من أبطال الجيش الوطني، في المنطقة العسكرية الثالثة.



ونقل الفريق بن عزيز، تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..مشيداً بصمود منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة في مختلف الجبهات..مثمنا تضحياتهم في معركة الدفاع عن الجمهورية، والهوية العربية..مؤكدا أن تلك التضحيات ستتوج بالنصر المبين على قوى الشر.

وحث الفريق بن عزيز الأبطال على المزيد من اليقظة، وشحذ الهمم، والاستعداد للمعركة الفاصلة، التي سينتصر فيها اليمنيون، ويحررون عاصمتهم الحبيبة صنعاء، من قبضة المليشيا الكهنوتية.

وقال " إن طريق النصر وتحقيق الأهداف في المجتمعات يبدأ عندما يدرك كل فرد واجباته ومسؤولياته ويؤديها مستشعراً للأمانة الملقاة على عاتقه، ويستحث الخطى ويشحذ العزائم والهمم".. محذراً من ثقافة التبرير للأخطاء والتقصير في الأعمال.

وأشار الفريق بن عزيز، إلى خروقات مليشيا الحوثي الإيرانية المستمرة للهدنة الأممية منذ اليوم الأول لإعلانها..مؤكدا أن المليشيا تثبت كل يوم أنها لا يمكن أن تعيش إلا وسط الحروب والدمار، والمتاجرة بدماء اليمنيين تنفيذا لأجندة إيران.

وثمن رئيس هيئة الأركان العامة، جهود التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، المساندة لليمنيين في مختلف المجالات..مؤكدا أن التاريخ سيسجل هذا الموقف العروبي في أنصع صفحاته.