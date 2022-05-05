رئيس الأركان يعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، امس مع قيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة لها وقادة الجبهات، الأوضاع الميدانية والجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة.



وفي الاجتماع نقل الفريق بن عزيز للحاضرين تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة عيد الفطر المبارك .. مشيدا بالجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش، وصبرهم والتزامهم بالهدنة رغم الخروقات التي تقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد أن قوات الجيش تفقد كل يوم شهداء وجرحى وخسائر مادية نتيجة خروقات المليشيا الحوثية للهدنة، ورغم ما تزال قواتنا ملتزمة بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ونزولاً عند رغبة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة.

وقال: نحن نقاتل ونضحّي من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل لكل اليمنيين.. فيما تسعى المليشيا الحوثية إلى الخراب والدمار والقتل والتشريد وبناء جيل يمني حاقد يكره كل شيء في الحياة.

ووجه رئيس الأركان قوات المنطقة بالبقاء في حالة جاهزية والاستعداد الكامل لخوض المعركة القادمة، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لن تلتزم بالهدنة كعادتها خلال السنوات الماضية فهي تنظر للهدنة على أنها فترة استراحة للاستعداد للمعركة.

وترحم الفريق بن عزيز، على أرواح شهداء الجيش والمقاومة وكل شهداء المعركة الوطنية المقدّسة.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الميامين الذين رووا بدمائهم كل تراب الوطن.

وعبر عن شكره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جهودهم في توحيد جهود اليمنيين في المعركة المقدّسة لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة .

وكان قد تفقد أبطال الجيش والمقاومة في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مارب.