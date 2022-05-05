سقطرى.. مليشيا الانتقالي تُحرق مكتب المحافظ رمزي محروس

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مصدر مسؤول في محافظة سقطرى، الخميس، قيام مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بإحراق مكتب المحافظ رمزي محروس.



وقال محمد عبدالله الطوعري السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى، في بيان، إن مليشيا الانتقالي قامت خلال أيام عيد الفطر "بإحراق مكتب المحافظ محروس في ديوان مبنى المحافظة وإحراق كل ما فيه من المستندات والطاولات وغيرها".



وأدان الطوعري في البيان الذي نشره على صفحته على الفيسبوك، حادثة إحراق المكتب، مؤكداً أن هذه الظاهرة "دخيلة على أبناء سقطرى"



وشدد البيان على أن "مكتب المحافظ ليس ملكاً له بل مكتب لخدمة الشعب السقطري"؛ مشددا على أهمية الحفاظ على ممتلكات الشعب.



وأوضح أن المليشيا "فشلت في إدارة أرخبيل سقطري ولم تقدم شيء ملحوظ للمحافظة بعد نحو عامين من انقلابها على السلطة المحلية.



وتسيطر مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً على محافظة أرخبيل سقطرى منذ يونيو 2020م.