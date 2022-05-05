البحسني: مجلس القيادة الرئاسي حريص على الجنوح إلى إحلال السلام وانهاء الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن، فرج البحسني، أن المجلس حريص على الجنوح إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب، من خلال التزام المجلس بالهدنة الأممية.



واضاف خلال ترؤوسه امس اجتماعا للمكتب التنفيذي بمديرية الشحر، رغم جهود المجلس الا أن مؤشرات ميليشيا الحوثي في استمرار ومواصلة خروقاتها للهدنة تؤكد مدى تعنتها ورفضها لكافة مبادرات السلام، مؤكدًا على أهمية توحيد الصف ونبذ الفرقة والخلافات، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة، في سبيل الحفاظ على الثوابت والمبادئ الوطنية.

وأشار اللواء البحسني في الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش العليي، وعدد من الشخصيات الاجتماعية وأعيان المديرية، إلى أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يعملون بجد واجتهاد، سعيًا في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني، وتحقيق لهم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وفي مقدمتها ملفات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مستعرضًا أبرز نتائج زيارة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستعداد البلدين الشقيقين لدعم جهود المجلس بما يمكنه من حل الأزمة في اليمن.

وكان اللواء البحسني قد اطلع على سير العمل في مشروعي مبنى رجال الأعمال والمجمع السياحي لنادي الضباط بمنطقة خلف بمدينة المكلا.

وطاف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه وكيل أول محافظة حضرموت بمكونات مشروع المجمع السياحي، متعرفين من مهندسي المشروع على ما تم إنجازه من أعمال في مباني رجال الأعمال ونادي الضباط والمطعم وصالة الأفراح، وسير الأعمال الجارية لإضافة 100 متر لكاسر الأمواج، وكذا كورنيش الموقع العام.

وشدد اللواء الركن البحسني على رفع وتيرة العمل، وسرعة الإنجاز لكافة الأعمال الإنشائية والفنية لمكونات المشروع، على أن يتم استكمالها في أقرب وقت ممكن، ووجه بإنشاء بوابة رئيسية للمجمع السياحي لنادي الضباط.

إلى ذلك زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عدد من الشخصيات الاجتماعية والأدبية والوطنية في مديرية الشحر .

وشملت الزيارة أسرة الباحث والمؤرخ عبدالرحمن الملاحي، والأستاذ التربوي محمد سقاف الهدار مدير إدارة التربية بمديرية الشحر سابقًا، وكذا الشخصية الاجتماعية أحمد سعيد مساوى.

وتبادل البحسني معهم الأحاديث الودية، والتهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بالجهود التي بذلتها هذه الشخصيات خلال حقبة من الزمن، وأثناء مشوار حياتهم العملي الحافل بالعطاء والإنجاز والتضحية وحب الوطن، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبة الدينية الغالية على قلوب المسلمين سيتم استغلالها لمثل هذه الزيارات الودية.