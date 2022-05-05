الارياني يدين استهداف مليشيا الحوثي حديقة "جاردن سيتي" بمدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر باشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران حديقة "جاردن سيتي" ومبنى إدارة أمن الكائنة في شارع القيادة بقلب مدينة تعز، بطائرة مسيرة وعدد من القذائف، والذي خلف 10 اصابات بين المواطنين، وحالة من الخوف والهلع بين الاطفال والنساء من مرتادي الحديقة.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان قصف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية والمتنفسات العامة بمدينة تعز، لاغتيال الفرحة بعيد الفطر المبارك في ذروة الازدحام بالمناسبة، خرق سافر للهدنة الاممية، وتأكيد على استخفافها بأرواح المدنيين، وحقدها الدفين على ابناء المحافظة، واستهتارها بالمجتمع الدولي، ومحاولاتها نسف مساعي التهدئة.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية للانصياع للهدنة والالتزام بوقف إطلاق النار، وعمليات الاستهداف الممنهج للمدنيين، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن محافظة تعز.