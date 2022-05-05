شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس هيئة التدريب يتفقد ابطال الجيش في جبهتي الريان والعلم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، ومساعد رئيس هيئة القوى البشرية عبدالله فاضل، المقاتلين من أبطال الجيش والمقاومة في جبهتي الريان والعلم شرقي محافظة الجوف.



ونقل اللواء العابسي إلى المقاتلين تحيات وتهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيداً بجهود الوحدات العسكرية المرابطة شرقي الحزم في الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية ضد المليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية العالية في ظل الخروقات للهدنة التي تقوم بها مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال.