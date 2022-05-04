استخدمت 4 طائرات مُسيّرة - تعز.. إصابة أكثر من 10 أشخاص وتضرر خمس مركبات بقصف لمليشيا الحوثي

أصيب أكثر من عشرة أفراد بينهم رجال أمن، الأربعاء، بقذائف هاون أطلقتها أربع مُسيّرات حوثية على شارع القيادة شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال نائب ركن التوجيه في محور تعز العقيد عبدالباسط البحر ـ في أول رواية رسميةـ ، إن مليشيا الحوثي استهدفت عند الساعة التاسعة من صباح اليوم (ثالث أيام عيد الفطر)، شارع القيادة شرق تعز الذي يقع فيه (مبنى إدارة الأمن وحديقة جاردن سيتي).



وأوضح في بيان على صفحته بالفيسبوك، أن مليشيا الحوثي الإيرانية، قامت بواسطة 4 طائرات مُسيّرة بإلقاء عدداً من قذائف الهاون ماأدى إلى إصابة أكثر من عشرة أفراد من المواطنين المدنيين ورجال الأمن المتواجدين في المكان.



وأضاف أن القصف تسبب بتضرر 3 سيارات مدينة وطقمين تابعة لإدارة الأمن، إضافة إلى إثارة حالة من الفزع كبيرة بين النساء والأطفال الذين كانت تكتظ بهم الحديقة.



وأشار أن هذا القصف يأتي ضمن الخروقات الحوثية "الواضحة والفاضحة للهُدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، ومحاولة لإفساد فرحة المدنيين بالعيد".

