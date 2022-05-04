اخبار الخليج / اخبار اليمن

إب.. مليشيا الحوثي ترفع الآذان من الجامع الكبير على طريقة المذهب "الزيدي"

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - شرعت مليشيا الحوثي الإيرانية، الأربعاء، برفع آذان الصلاة على طريقة المذهب الزيدي في محافظة إب (وسط اليمن)، ضمن مساعي تطييف المجتمع في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.
 
وقال سكان محليون في المدينة القديمة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي فرضت على إمام مسجد الجامع الكبير رفع الآذان بصفته "الزيدية".
 
وأضاف السكان، أنهم فوجئوا بسماع عبارة "حيّا على خير العمل" في آذان الفجر لليوم الأربعاء من الجامع الكبير بالمدينة القديمة، للمرة الأولى في المحافظة التي يعتنق أبناءها المذهب الشافعي السني.
 
يأتي ذلك بعد يومين من فرض مليشيا الحوثي صلاة العيد على طريقة المذهب الزيدي، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة لتطييف المجتمع وصبغه بالصبغة الشيعية، وسط سخط شعبي كبير.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا