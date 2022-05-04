إب.. مليشيا الحوثي ترفع الآذان من الجامع الكبير على طريقة المذهب "الزيدي"

المنامة - ياسر ابراهيم - شرعت مليشيا الحوثي الإيرانية، الأربعاء، برفع آذان الصلاة على طريقة المذهب الزيدي في محافظة إب (وسط اليمن)، ضمن مساعي تطييف المجتمع في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.



وقال سكان محليون في المدينة القديمة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي فرضت على إمام مسجد الجامع الكبير رفع الآذان بصفته "الزيدية".



وأضاف السكان، أنهم فوجئوا بسماع عبارة "حيّا على خير العمل" في آذان الفجر لليوم الأربعاء من الجامع الكبير بالمدينة القديمة، للمرة الأولى في المحافظة التي يعتنق أبناءها المذهب الشافعي السني.



يأتي ذلك بعد يومين من فرض مليشيا الحوثي صلاة العيد على طريقة المذهب الزيدي، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة لتطييف المجتمع وصبغه بالصبغة الشيعية، وسط سخط شعبي كبير.

