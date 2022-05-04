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تعز.. مليشيا الحوثي تستهدف بطائرات مُسيّرة محيط حديقة ترفيهية وأنباء عن وقوع إصابات

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المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، شارع القيادة، شرقي مدينة تعز، بعدد من القذائف نفذتها طائرات مُسيرّة.
 
وقالت مصادر محلية، إن طيران مُسيّر تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت شارع القيادة بعدد من القذائف، وسط أنباء عن حدوث إصابات (لم يتسنى لنا التأكد من عددهم حتى اللحظة).
 
وأوضحت المصادر أن القذائف الحوثية سقطت في الحي الذي تتواجد في حديقة "جاردن سيتي" وإدارة الأمن ومنشآت رياضية وطبية.
 
وتسببت القذائف الحوثية بسقوط عدد من المصابين، وأضرار مادية في الممتلكات والأعيان المدنية، فضلاً عن حالة فزع شديد بين الأطفال والنساء الذين تكتظ بهم الحديقة.
 
يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية وخرق الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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