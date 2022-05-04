تعز.. مليشيا الحوثي تستهدف بطائرات مُسيّرة محيط حديقة ترفيهية وأنباء عن وقوع إصابات

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، شارع القيادة، شرقي مدينة تعز، بعدد من القذائف نفذتها طائرات مُسيرّة.



وقالت مصادر محلية، إن طيران مُسيّر تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت شارع القيادة بعدد من القذائف، وسط أنباء عن حدوث إصابات (لم يتسنى لنا التأكد من عددهم حتى اللحظة).



وأوضحت المصادر أن القذائف الحوثية سقطت في الحي الذي تتواجد في حديقة "جاردن سيتي" وإدارة الأمن ومنشآت رياضية وطبية.



وتسببت القذائف الحوثية بسقوط عدد من المصابين، وأضرار مادية في الممتلكات والأعيان المدنية، فضلاً عن حالة فزع شديد بين الأطفال والنساء الذين تكتظ بهم الحديقة.



يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية وخرق الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

