شكرا لبحثكم عن خبر شرطة العاصمة عدن تلقي القبض على متهم فار من سجن لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن أمن العاصمة عدن اليوم، من القبض على مطلوب أمني، بعد هروبه من أحد سجون محافظة لحج، متهم بقضايا جسيمة.

وقال مدير شرطة منطقة القاهرة العقيد محمد عمر عبدالله: ” كان لدينا بلاغ مسبق حول المتهم الذي هرب من أحد سجون محافظة لحج، وتم رصد تحركاته وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، وتم التعامل معه وأخذ الحيطة اثناء عملية القبض عليه ليتم تسليمه لأمن لحج حسب توجيهات مدير أمن العاصمة عدن”.

وقدم مدير الشرطة جزيل شكره و تقديره الى مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي على جهوده ومتابعته الدائمة للعمل الأمني، وكذلك الى العيون الساهرة من ضباط وصف ضباط وجنود شرطة القاهرة الذين يحققون انجازات أمنية متواصلة