شكرا لبحثكم عن خبر هلال الإمارات يوزع 30 ألف سلة غذائية في حضرموت خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، (8274) سلة غذائية من المير الرمضاني، لأهالي مديرية تريم بمحافظة حضرموت، تزن ( 354 طن و 127‎‫.‬‎2 كيلو جراماً) شاملة الأصناف الأساسية. وذلك في ختام توزيع المير الرمضاني في العديد من مناطق مديريات محافظة حضرموت .

وتمكنت الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتية خلال شهر رمضان المبارك، من توزيع (30,000) سلة غذائية من المير الرمضاني بضرموت، تزن (1,284 طناً)، استفاد منها 150,000 فرداً من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وجرى توزيع السلال الغذائية في عدد من مديريات حضرموت حيث وزعت (2,637) سلة غذائية بمديرية الريدة وقصيعر وضواحيها، و (1,200) سلة غذائية في الديس الشرقية وضواحيها، و (4,495) سلة غذائية في الشحر وضواحيها، و (3287) سلة غذائية في غيل باوزير وضواحيها، و (960) سلة غذائية في ارياف المكلا، و (1,017) سلة غذائية في حجر، و (985) سلة غذائية في بروم ميفع، و (1,008) سلة غذائية في الضليعة، و (428) سلة غذائية في يبعث، و (2,234) سلة غذائية في دوعن، و (8,274) سلة غذائية في تريم و (1,504) سلة غذائية في غيل بن يمين، و (1,971) سلة غذائية في ساه.

وثمنت السلطة المحلية في حضرموت دعم و جهود دولة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية وآخرها الدعم الإغاثي خلال شهر رمضان.