بـ 40 مليون مشاهدة.. قناة "يمن شباب" تتفوق على كل القنوات اليمنية في قائمة المشاهدات لبرامج رمضان

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدرت قناة "يمن شباب" قائمة المشاهدات على اليوتيوب لبرامج شهر رمضان المبارك هذا العام، متفوقة بفارق كبير جداً على باقي القنوات اليمنية.



وكشفت إحصاءات رقمية عن تصدر البرامج والمسلسلات الرمضانية للقناة في المشاهدة على "يوتيوب" بإجمالي 40 مليون مشاهدة، وبدقائق عرض 200 مليون دقيقة.



وجاء مسلسل "ليالي الجحملية2" في صدارة المسلسلات الرمضانية من حيث المشاهدة في كل القنوات اليمنية، بـ 19.6 مليون مشاهدة لحلقات المسلسل الـ30، من بينها أكثر من مليون مشاهدة للحلقة الأخيرة خلال أقل من 24 ساعة.



وبحسب الإحصائية التي رصدها الفريق الفني للقناة، فإن برامج القناة على يوتيوب نالت على 1.14 مليون تفاعل من المشاهدين خلال شهر رمضان.



وأوضحت الاحصاءات نسبة رضا عن المحتوى لدى الجمهور بنسبة 93.7بالمئة، فيما ارتفع عدد المشتركين في القناة خلال الشهر لأكثر 137 ألف مشترك.





وأنتجت قناة يمن شباب الفضائية، خلال شهر رمضان المبارك؛ باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية والكوميدية والبرامج الاجتماعية والدينية والإنسانية المتميزة والهادفة.



وضمت البرامج ( مسلسل ليالي الجحملية2، ومسلسل طريق المدينة، ومسلسل مغامرات نشوان، وبرنامج رمضان والناس، وبرنامج رحلة حظ4، وبرنامج المهاجر اليمني، وبرنامج بعرق الجبين، وبرنامج كن انساناً، وبرنامج في ثنايا القرآن، ومسابقة القرآن الكريم "شباب القرآن").

