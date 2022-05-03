شكرا لبحثكم عن خبر الجواز الإماراتي يحقق قفزة نوعية جديدة ويتصدر المركز الأول عالمياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قفز جواز السفر الإماراتي مجدداً إلى النقطة الـ 168 من إعفاءات التأشيرة. وعزز بذلك صدارته منفرداً في المركز الأول عالمياً كأقوى جواز في العالم على الإطلاق، ويمنح حامله دخول 115 دولة بدون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى دخول 53 دولة أخرى لدى الوصول إلى المطار أو الحصول عليها عبر الإنترنت؛ وفقاً لآخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

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