شكرا لبحثكم عن خبر من قلب صنعاء.. برلماني يمني يشيد بذكاء ”طارق صالح” أمام ”آخر حلقات الغباء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد برلماني يمني، بذكاء العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أمام آخر حلقات الغباء التي تنتهجها سلطات مليشيا الحوثي.

و قال عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن " طارق وفريقه تحوّلا إلى حامل سياسي فرض نفسه، وما كان ليحدث هذا لولاء غباء سلطة صنعاء، وهيئة رئاسة مجلس نوابها التي مارست سياسة القمع والإخضاع والإذلال والابتزاز بالحقوق على الأعضاء..".

وأضاف: الآن بدأ طارق يحصد استحقاقات ما يفعله، فيما تحصد سلطة صنعاء وهيئة رئاسة مجلس نوابها سنوات من الغباء والخيبة..

وتابع: الأهم إن الغباء لازال مستمر، والأغبياء لازالوا ممكنين، ويتمتعون بسلطة ونفوذ ويمارسون الغباء بإمعان..

وأردف: آخر حلقات الغباء أن سلطة صنعاء تتحفظ وتمتنع عن فتح الطرقات الداخلية، فيما طارق يفتح الطريق من طرف واحد ومن دون تحفظ أو شروط..

وكانت القوات المشتركة فتحت، الخميس الماضي، خط حيس- الجراحي والذي يعد أهم الخطوط أمام المسافرين والحركة التجارية بين تعز والحديدة تنفيذاً للهدنة الأممية؛ في مبادرة من طرف واحد..

فيما سارعت مليشيا الحوثي إلى استحداث متاريس وسواتر ترابية جنوب الجراحي بمحاذاة المنفذ الذي بادرت القوات المشتركة بفتحه أمام المسافرين في خط حيس- الجراحي.