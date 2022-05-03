شكرا لبحثكم عن خبر بين أسطورة ” الهشهشي” و ” الدحباشي” ”الخارق” و ”السوبرمان” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حمزة المقالح
حرب ٩٤ وما ترتب عليها أنتجت في الوعي الجمعي أُسطورة " الدحباشي" الكائن الخارق السوبرمان الذي يحيك المؤامرات الكونية ويتحكم بالريح و الطقس والمناخ وحتى بموسم التزاوج بين الأسماك في بطن البحر .
إسقاط العاصمة صنعاء في ٢٠١٤ و ما ترتب عليها من انهيارات لم تكن متوقعة أنتجت أسطورة لا تزال طور التشكل وهي أسطورة " الهشهشي " وهو أيضا كائن خارق يحيك أخطر المؤامرات عابر للزمن من الماضي وحتى المستقبل مرورا بالحاضر ، فقد أعد كل شيئ للمستقبل فهو من يخرج من تحت عمامته أرانب و من منديله حمام.
هذه الأسطرة بقدر ما هي تعبير عن هزيمة عميقة في أعماقنا هزيمة ذابحة لأحلامنا بقدر ما تعكس حالة من الخيبة و الوجع الذي أحدثته نخب البلاد بحق الشعب كشفت الأحداث عن عجز فاضح في إدارة التحولات الوطنية و الحفاظ على المنجزات، فاتجهنا نعوض خسارتنا بأسطرة الظاهرة الناتجة عن هذا الفراغ الذي كان محشوا بنخب من النسخ الرديئة .
كما أنها تشير إلى أن خللاً كبيراً رافق بناء السلطة بعد التحرير في شطر اليمن الجنوبي و كذلك بناء السلطة بعد إعلان النظام الجمهوري في الشطر الشمالي مرورا باعلان الوحدة عام ٩٠م .
فبدلا من أن تعيد النخب نقد أخطاءها ها هي ذاهبة لإدانة المنجزات التي تحققت خلال القرن الماضي و اعتبار هذه المنجزات مادة للمساومة و التزلف باعتبارها قضايا متغيرة وليست ثابتة .
ولم تكتفِ بهذا وحسب بل اتجهت الى ضرب المجتمع ببعضه في خطاب غير راشد ، فإذا لم تكن النخب هي من تدفع بهذا الاتجاهات الخاطئة لتحمي نفسها من النقد فهي على الأقل تصمت بوجه الأخطاء و لا تملك الشجاعة في مواجهتها كما يجب .
إن إدارة التحولات الخطرة في تاريخ المجتمعات بعقل السياسي الذي يستقبل موسم انتخابي يكون الفشل نهاية أكيدة لمثل هذا المسار الكارثي الذي ينضوي فيه طابور من النخب التي تُقاد و لا تقود.
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