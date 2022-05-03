شكرا لبحثكم عن خبر ميتة تصرخ بشدة خلال تشييع جنازتها .. وحينما فتح التابوت كانت الصدمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تفاجأت أسرة فتاة أعلنت الأطباء وفاتها، بصراخ مخيف داخل تابوتها المغلق قبيل دفنها.
وانصدمت إحدى العائلات في بيرو، بصراخ ابنتها وطلبها النجدة من داخل تابوتها المغلق خلال إجراءات جنازتها، وذلك بعد تعرضها لحادث خطير أودى بحياة شقيق زوجها وأصاب أبناء أخيها بجروح خطيرة.
وأعلن الأطباء وفاة الفتاة عقب الحادث المروع ، حيث اجتمعت عائلتها لإقامة الجنازة ثم حُملت لاحقًا في نعش، ولكنهم تفاجأوا عند رفع الهيكل الخشبي على أكتافهم ، بسماع أصوات غريبة، وأنزلوا التابوت وفتحوا الغطاء ليجدوها حية.
وبعد نقلها إلى المستشفى تدهورت وتوفيت بشكل مأساوي بعد ساعات قليلة.
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