عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأممي لليمن: ندعو للإفراج الفوري عن الصحفيين

الثلاثاء 3 مايو 2022

الخليج 365

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والإعلاميين المحتجزين في البلاد.



وأضاف في بيان نشره مكتبه على تويتر، "أكرر دعواتي لجميع الأطراف لحماية حرية الصحافة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين وضمان بيئة مستقلة وآمنة ومواتية للعاملين في مجال الإعلام".

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تفرض قيودا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددا كبيرا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء.

قيود حوثية على الإعلام

وبينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحفيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحفيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.

وفي مارس الماضي، دعت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى الإفراج عن 3 صحفيين في سجون الحوثي بالعاصمة صنعاء، مناشدة كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير إلى مواصلة الجهود لإنهاء معاناتهم.

كما، أوضحت حينها في بيان أن ثلاثة صحفيين مختطفين لدى الميليشيا بصنعاء، يتعرضون للتعذيب الوحشي.

أحكام بالإعدام

يذكر أن محكمة تديرها ميليشيات الحوثي أصدرت في نيسان/أبريل 2020 حكماً بالإعدام على الصحفيين توفیق المنصوري وأكرم الولیدي وعبد الخالق عمران وحارث حمید بتهمة التعاون مع التحالف، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.

كذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير صدر في أبريل الماضي، أن 51 مختطفاً بسجون الميليشيا لا يزالون يواجهون أحكاماً بالإعدام خارج القانون، منهم 4 صحفيين.