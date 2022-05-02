إب.. تعرض مسجدين أثريين لأعمال تخريبية

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض مسجدين أثريين في محافظة إب (وسط اليمن)، لأعمال تخريبية.



وقالت مصادر محلية، إن "متشددين" قاموا بتخريب الزخارف الهندسية في محراب جامع "الجلالية" الأثري بمدينة إب القديمة.



وأوضحت المصادر أن المتشددين برروا عملية التخريب بأن تلك الزخارف "حرام" ولا يجوز بقائها في المسجد.



ومسجد الجلالية أحد أقدم المساجد والمدارس الإسلامية في مدينة إب و ويحتوي على زخارف ونقوش هندسية من الفن المعماري القديم، ويمتد عمره لعهد الدولة الرسولية التي حكمت اليمن خلال المدة من (1229م – 1454م).



في السياق، أقدمت عصابة آثار بالاعتداء على مسجد "القاضي" في مدينة جبلة (جنوب غرب) للبحث عن كنوز وآثار يعتقد أنها موجودة في الجامع.



ومنذ انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السلطة الشرعية أواخر 2014م، تتعرض المواقع الأثرية في المحافظة للعبث والنهب، وراجت عملية البحث عن الآثار والمتاجرة فيها.