رئيس مجلس النواب يرفع برقية تهنئة لرئيس واعضاء مجلس القيادة بمناسبة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، امس برقية تهنئة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال البركاني في البرقية "يطيب لنا في هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيدالفطر المبارك أن نهنئكم بهذه المناسبة الدينية الغالية علينا وعليكم وعلى الشعب اليمني وسائر المسلمين كافة، داعين الله أن يتقبل صيامكم وأن يحفظ بلدنا وشعبنا بعنايته ولطفه ورحمته ويمدكم بسبل النجاح والتوفيق لإنجاز مهامكم في قيادة اليمن وتحقيق مايصبوا إليه الشعب من تطلعات في إستعادة دولته ونظامه الجمهوري الديمقراطي بالحزم والعزم وتمتين نسيجه الاجتماعي ووحدة صفه وصناعة السلام الكامل والعادل والضامن لاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع اليمن".

واضاف البركاني " ويطيب لنا في هذه المناسبة أن نؤكد دعم مجلس النواب الموقر لكل خطوة تنجزونها في جميع مسارات الإصلاحات الشاملة في مختلف الأوضاع في البلد وصناعة النموذج الذي يحتذى به في تثبيت ركائز الدولة وأركانها في ربوع اليمن وتفعيل دورها في النهوض بالاحتياحات الاساسية للمواطنين في العيش الرغيد وتأمين الخدمات الاساسية وفي مقدمة كل ذلك إستعادة الدولة وهزيمة المشروع الانقلابي والحفاظ على الهوية اليمنية وارتباطها العربي باشقائها".

وأردف قائلاً" إننا اليوم واثقون وقد توحدت إرادتنا وقرارنا وبندقيتنا أن المشروع الإيراني لن يدوم وأنه زائل لا محاله وسيسقط قريبا لتعود لنا الجمهورية اليمنية برايتها عالية خفقها وبسلوكها ونظامها الديمقراطي والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية..سائلاً الله لهم العون والشد على أيديهم في المضي قدماً بمهامهم الوطنية الجسيمة.