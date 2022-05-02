الزُبيدي يؤدي صلاة عيد الفطر في منطقة الرئاسة بمعاشيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدّى عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر، بمعية رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزملائه نواب رئيس المجلس، ورئيس حكومة المناصفة، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، وجمع من الوزراء، ومحافظي المحافظات، والقيادات الأمنية والعسكرية في منطقة الرئاسة بمعاشيق في العاصمة عدن.



واستمع، والحاضرون بعدها إلى خطبتي صلاة العيد، التي ألقاها الشيخ مختار الرباش وكيل وزارة الأوقاف، تناول فيهما أهمية استشعار عظمة المسؤولية، مؤكدا أنها أمانة، وعلى من تحملها أن يؤديها بإخلاص ونزاهة، امتثالا لقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

ودعا الخطيب الرباش في خطبتي العيد، إلى التقارب والاصطفاف، ونبذ الفرقة، والاختلاف، مشيدا بما تحقق من توافق أفضى إلى تشكيل قيادة وطنية جديدة، يؤمّل عليها قيادة البلاد إلى بر الأمان.

بعد ذلك تبادل مع الحاضرين من قيادات مجلس القيادة الرئاسي وجموع المصلين من الوزراء ومحافظي المحافظات والقيادات العسكرية والأمنية التهاني بعيد الفطر، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد العيد على البلاد والمواطنين بالخير واليُمن والبركات.