رئيس مجلس القيادة يؤدي مع نوابه وقيادات الدولة صلاة عيد الفطر في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، ومعه نواب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، وبحضور رؤساء مجالس النواب، سلطان البركاني، والوزراء، معين عبدالملك، والشورى، أحمد عبيد بن دغر، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين، في العاصمة المؤقتة عدن.



ويعد أداء صلاة وخطبتي العيد، ، تبادل فخامة الرئيس العليمي، التهاني والأحاديث الودية مع جموع المصلين بالمناسبة الدينية الجليلة، وما تحمله من معان و دلالات دينية و اجتماعية سامية في حياة كل مسلم ومسلمة.

وأعرب المهنئون، عن سعادتهم بالتحام كافة قيادات الدولة المدنية والعسكرية على تراب الوطن ، مثمنين حرص مجلس القيادة الرئاسي على تطبيع الأوضاع والتواجد بجانب أبناء الشعب ، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتنفيذ خريطة الطريق المقدمة أمام البرلمان.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، عن تقديره البالغ للمشاعر الصادقة لأبناء الشعب اليمني، ودعا كافة المواطنين، إلى تعزيز روح الإخاء والمحبة، وفتح صفحة جديدة عنوانها التسامح والتوافق، ولا مكان فيها لثقافة الحقد والتمزيق التي حاولت مليشيا الحوثي الانقلابية تكريسها خلال السنوات الماضية.

وترّحم الرئيس على أرواح كافة شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن النظام الجمهوري، وتحصين اليمن من المشاريع التخريبية الدخيلة، سائلا المولى أن ينعم بالأمن والسلام على كافة أبناء الشعب اليمني.

وأقام الرئيس بعد ذلك حفل استقبال لجموع المهنئين قيادات الدولة المدينة والعسكرية وشخصيات سياسية واجتماعية ونسائية من مدينة عدن.