شكرا لقرائتكم خبر عن نساء في غاية الحسن والجمال يعاشرن الكلاب والحيوانات الأليفة.. لن تصدق ماذا حدث لهن وماهو السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يشاركن أسرتهن مع الكلاب يشعرن بالراحة أكثر من النوم مع شريك بشري. وأظهرت بيانات الدراسة، التي نُشرت في "مجلة الجمعية الدولية لعلم الإنسان"، أن النوم مع شريك بشري بالغ له آثار إيجابية وسلبية على نوم الإنسان، كما أوضحت وجود تأثيرات للحيوانات الأليفة على جودة النوم لدى البشر.

ووفقاً للدراسة التي أجريت في كلية كانيسيوس في نيويورك، فإن النساء أكدن أن النوم بجانب الكلاب في السرير أزعجهن بشكل أقل من وجود الرجل، وشعرن أكثر بالأمان والراحة.

قد يهمك ايضاً:

أول رئيس عربي يتعاطى الحشيش المضروب بكثرة .. شاهد الفضيحة المزلزلة التي فجرها مذيع الجزيرة فيصل القاسم ‘‘الاسم’’



نساء في غاية الحسن والجمال يعاشرن الكلاب والحيوانات الأليفة.. لن تصدق ماذا حدث لهن وماهو السبب!



لعنة الله عليكم يا أشباه الرجال .. مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تفقد صوابها وتنفعل بشدة.. شاهد من تقصد؟

فضائح من العيار الثقيل.. ماذا وجدت الإمارات في جوال أمير قطر وكيف نجحت في الوصول إليه؟ (شاهد)



سم قاتل : شرب شاي النعناع في هذه الحالة خطر كبير على الجهاز التنفسي قد يدمر حياتك



نبتة بسيطة إذا تناولتها مع الماء المغلي فإنها تعالج العقم وتقوي ‘‘قدراتك الجنسية‘‘ وترفع معدلات الخصوبة لدى المرأة



بالاسم والصورة.. هذا القائد العسكري الكبير اختفى في ظروف غامضة بصنعاء.. والحوثيون يعلنون مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه..!



طلاق بعد عامين وعقل ‘‘ما يسواش بصلة‘‘.. إعلامية مشهورة تهاجم شيرين عبدالوهاب على الهواء مباشرة.. والسبب صادم! (فيديو)

إيفانكا ترامب تشعل المواقع بنشر صورة مثيرة من طفولتها.. شاهد كيف كانت ‘‘قبيحة‘‘ ؟!

بعد ليلة الدخلة بأيام.. عروس يمنية تتطلق والسبب ‘‘الجنس‘‘.. لن تصدق من هو العريس؟!

عاجل : المملكة تصدر بيانا ناريا لغياب أمير قطر عن القمة الخليجية في الرياض

فضيحة مدوية لـ إيفانكا ترامب بعد كشف علاقتها السرية مع ضابط مخابرات بريطاني.. شاهد مالذي حدث؟

صحيفة بريطانية تكشف عن مخطط لاغتيال أمير قطر وارتكاب مجزرة مروعة في الدوحة وإغراقها بالنفايات النووية

عاجل : مصير مؤلم للقنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي المتورط في قتل خاشقجي .. وصدور بيان رسمي بشأنه

الصراخ يهز المكان .. داعية سعودي يلاحق فتيات جميلات في أحد شوارع المملكة ليلا.. وحين رفضن تنفيذ رغباته كانت المفاجأة (فيديو)

بعد رفض الشيخ تميم حضور القمة الخليجية.. شاهد كيف تعامل الملك سلمان مع الوفد القطري أثناء استقبالهم في الرياض؟ (فيديو)

عاجل : أردوغان يفاجئ السعودية والإمارات ويعلن إرسال قوات عسكرية تركية لدعم الحكومة الشرعية

وبحسب موقع "فوكس نيوز" الإخباري، فقد شاركت في الدراسة التي أجريت عبر استطلاع للرأي على شبكة الإنترنت 962 امرأة بالغة في الولايات المتحدة الأمريكية. تم تقسيمهن إلى مجموعات، 55 في المائة من السيدات ممن شاركن سريرهن مع كلب واحد، و31 في المائة سيدة شاركن سريرهن مع قطة واحدة، بالإضافة إلى ذلك شاركت 57 في المائة من النساء سريرهن مع شريك بشري، بحسب الموقع الأمريكي.

الكلب يعني الأمان!

ووجدت الدراسة أن صاحبات الكلاب شعرن بالراحة والأمان والنوم العميق أكثر من أولئك اللاتي لديهن قطط. كما أن هؤلاء السيدات كان لديهن روتين يومي للنوم واستيقظن مبكراً عن الأخريات. كما وجدت الدراسة أن النساء اللواتي شاركن نومهن مع القطط شعرن بقدر قليل من الاضطراب الذي يشعرن به أثناء النوم بجانب شريك بشري.

لكن هذا لا يعني أن النوم مع شريكك هو الخيار الأسوأ، إذ أكدت حوالي 57 في المائة من المشاركات أنهن يشعرن بالراحة أيضاً مع شريك بشري. وقالت أخريات إنهن يحصلن على نوم جيد مع كل من شريكهن والكلب أيضاً.

الكلاب لا تشخر ليلاً!

وفي سياق متصل أوصى الباحثون في الدراسة بعمل أبحاث أخرى لمتابعة وتحديد ما إذا كانت تصورات أصحاب الحيوانات الأليفة لتأثير تلك الحيوانات على نومهم تتماشى مع المقاييس الموضوعية لجودة النوم أم لا، وفق ما ورد بموقع "MOMS" المعني بموضوعات المرأة والأسرة.

وربما يكون السبب وراء ارتياح المرأة للنوم بجانب الحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب، أكثر من الشريك البشري هو أن العديد من تلك الحيوانات لا تتحرك كثيراً أثناء الليل ولا تصدر أصواتاً مزعجة، مثل الشخير، كما يفعل البشر، فضلاً عن أنها لا تشغل حيزاً كبيراً من السرير، بحسب الموقع الأمريكي الذي نشر الدراسة أيضاً.