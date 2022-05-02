شكرا لبحثكم عن خبر الماس يهنئ رئيس ونواب المجلس الرئاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونوابه. وجاء في البرقية بمناسبة عيد الفطر المبارك يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق وكافة موظفيها أن أبعث إليكم ولكل أبناء شعبنا أجمل التهاني وأزكى التبريكات. واضاف الماس اتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم وعملكم. وتمنى الماس ان يعيد الله علينا الأفراح والوطن تحت قيادتكم في ازدهار وارتقاء كبير. واختتم قائلا داعين المولى عز وجل أن يوفقكم في مهامهم لما فيه الخير البلاد.

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