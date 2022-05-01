شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الفضيحة : تسريب فيديو لعضو بمجلس الشورى في البحرين وهو يمارس الجنس مع فتاة قاصر ..وملك البلاد يدخل على الخط !! والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين للتهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة جنسية لعضو مجلس الشورى في البحرين ، خميس الرميحي .

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه الرميحي وهو بوضع جنسي مخل بالآداب مع فتاة، وهو ما دفع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، إلى إصدار أمراً ملكياً بتعيين وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري عضواً في مجلس الشورى، بدلاً من خميس الرميحي الذي تقدم باستقالته مجبراً.

وكان الرميحي قد تقدم باستقالته بعد مضي أسابيع من انتشار الفضيحة، وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل وأسع . وخميس الرميحي فاز بعضوية مجلس النواب عن منطقة جوّ في العام 2006، كما فاز في العام 2010 بعضوية المجلس بالتزكية. والرميحي من مواليد العام 1955، وكان يعمل حتى تقاعده في 2003 في إدارة شئون الجمارك والموانئ، وكان يشغل منصب رئيس الشئون الإدارية والموظفين. وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الرميحي وتقديمة للمحاكمة بتهمة الاساءة لمجلس الشورى وتشوية سمعة البلاد .

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