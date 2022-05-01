فوضى السلاح ..مقتل ثلاثة أشخاص برصاص مسلح في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة أشخاص، مساء السبت، برصاص مسلح في محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنًا وابنه وشخص ثالث، قتلوا، برصاص مسلح في منطقة السحول شمالي إب.



وأفادت أن القتيلين هما "محمد سعيد الهشمي" ونجله وشاب يدعى مروان الحنش.



وبحسب المصادر، فإن الجاني كان على متن دراجة نارية ولاذ إلى جهة مجهولة عقب تنفيذ الجريمة.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، فوضى أمنية عارمة وارتفاع واسع لجرائم القتل وسط انتشار واسع للسلاح وغياب مؤسسات التقاضي.

