شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين توزيع ملابس العيد المقدمة من الهلال الأحمر الاماراتي في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ناصر عصر امس ومعه منسق الهلال الأحمر الإماراتي بالمحافظة ماجد بن سريع توزيع ملابس العيد على عدد من فئات المجتمع بمحافظة شبوة.



وشمل التوزيع ذوي الإحتياجات الخاصة ومرضى الأورام والفشل الكلوي وعمال النظافة والأسر الأشد فقرا .

وثمن أمين عام محلي المحافظة هذه اللفتة الكريمة من دولة الإمارات العربية .. منوهاً بعمق علاقات الإخاء والتعاون الوثيقة بين دولتي وشعبي البلدين الشقيقين والدور الحيوي والهام الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم ومساعدة بلادنا وشعبنا في شتى المجالات منذ بدء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على شعبنا ووطننا منذ نحو ثمان سنوات، مؤكدا بان هذا الموقف الأخوي الإماراتي تجاه بلادنا وشعبنا سيظل محفورا في ذاكرة التاريخ اليمني .