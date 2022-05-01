شكرا لبحثكم عن خبر وكيل عدن "محمد سعيد سالم"...دوري المرحلة الإنتقالية والعين على كأس الجنوب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
بحسب تعليق لوكيل العاصمة عدن محمد سعيد سالم، بعد قسم (اليمين الدستورية), ووسط تفاعلات الأحداث الجارية،أثبت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،نائب رئيس المجلس الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي،أنه( هداف متميز) في المقاومة ، والسياسة، وهو صاحب ( الهدف الأجمل) حتى الآن ،في (دوري المرحلة الانتقالية) الذي تم اعتماده: محلياً ،إقليميا،عربيا،ودوليا،لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام في البلاد.
وقال الوكيل سالم( وهو المعلق الأشهر في الجنوب): إن (ملاعب ) السياسة مثل ( الملاعب الأخرى) في الرياضة، وغيرها، لديها: طرق لعب، وخطط، وتكتيكات،وعقول، ولاعبون، يعملون من أجل( تسجيل الأهداف، وتحقيق الانتصارات)!
واضاف الوكيل سالم: إن ( الهدف الجميل) الذي سجله عيدروس الزبيدي،عند القسم، لم يخرج عن قواعد (الدوري الانتقالي), الذي يحكمه ( قانون تحكيم) اسمه( التوافق) ، وكان عبارة عن تذكير ( بهوية اللاعبين) في مسيرة المحاورة والمواجهة مع ( لاعب متمرد) لا يلتزم بأي قوانين للتنافس الشريف، والصراع على الأرض إسمه ( أنصار الله الحوثي)!!
وأشار الوكيل سالم إلى: أن ( منتخب المجلس الرئاسي سلطة شرعية جديدة( توافقية) ، أعضاؤها يمثلون ( أندية مختلفة) من ( لاعبي وجماهير) الحرب الجارية، من أرض الجنوب والشمال، ووجودهم ضمن (فريق مشترك) ،ضرورة توافقية،لاستكمال ( مباريات الدوري الانتقالي), وعلى كل (لاعب مشارك في (الدوري) ،أن يدرك الواجب الذي عليه، والمهمة التي عليه إنجازها، وستراقب الجماهير التي يمثلها الأداء ( والأهداف) التي يسجلها في (مسيرة الدوري) ضد ( الخصم المشترك)!!
وأكد الوكيل سالم: أن القائد عيدروس، ومعه شركاؤه من ( نجوم الجنوب الملتزمين بالزي الجنوبي) في المجلس الرئاسي، أو في حكومة التوافق) سيلتزمون بواجبهم الأخلاقي، في ( المنتخب المشترك) ، برعاية الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية، ونظر المجتمع الدولي. والأكيد- كما قال سالم- أنهم لن يقبلوا بأهداف من ( التسلل) او من( طرق اللعب غير المشروع، وغير النظيف!!)
ودعا سالم الجنوبيين إلى التفاؤل والصبر،(فالهداف عيدروس، ونجوم الجنوب، في كل مكان، مع دوري المرحلة الانتقالية, و لكن أعينهم على الفوز بكأس الجنوب).
وختم سالم بنصيحة ( الجالسين على مقاعد المتفرجين) من الفوضويين، والغوغائية، احترام (النتائج), التي تحددها (البطولات) على أرض الملعب.
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