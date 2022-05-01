شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أحبطت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية، عملية تسلل لمليشيا الحوثي الإيرانية، في محافظة الضالع.



مصدر ميداني أوضح لـ “سبتمبر نت” أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع في قطاعي صبيرة والفاخر، شمالي المحافظة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، لافتا إلى جاهزية قوات الجيش للتعامل مع محاولات المليشيا للتسلل في مختلف جبهات المحافظة.