ماذا قال قرقاش حول لقاءات ولي عهد أبوظبي برئيس مجلس الرئاسة اليمني ورئيس وزراء باكستان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن لقاءات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأخيرة جاءت بهدف استقرار المنطقة.



وأوضح قرقاش أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قاد حراكا دبلوماسيا نشطا بكل حكمة واقتدار خلال شهر رمضان الفضيل، تجلى في العديد من الزيارات الخارجية واللقاءات المهمة.

وأشار في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن آخر تلك اللقاءات، لقاء رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشيد العليمي، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

مضيفا أن ذلك في سبيل تعزيز التشاور والتنسيق والحرص على استقرار ومستقبل المنطقة.

المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، نوه إلى أن موقع دولة الإمارات المركزي سياسياً وتنموياً، وحكمة قيادتها وشفافيتها مع الأشقاء والأصدقاء، التي يجسدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقع في صلب تواصل الخير الذي يقوده ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي إيمانا بأن مفتاح الأمن والازدهار هو بيد دول المنطقة، ففي تعاونها وعملها المشترك يكمُن النجاح وازدهار وتقدم شعوبها، وفق تأكيد قرقاش.

وخلال شهر رمضان الذي ينتهي اليوم، شهدت نشاطات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاءات واتصالات دبلوماسية، شملت الكثير من قادة الدول، وناقشت ملفات عديدة، في خدمة المنطقة.

وأمس السبت بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، العلاقات التاريخية بين البلدين.

وفي لقائهما أمس السبت في أبوظبي، بحث الطرفان العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، تهنئته شهبار شريف بانتخابه رئيساً للوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة باكستان نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار خلال الفترة المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.