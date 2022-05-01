‏الارياني: مليشيا الحوثي تتنصل من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات الموظفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران تنصلت من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الاداري للدولة بمناطق سيطرتها.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ، ان المليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه ايرادات عائدات المشتقات النفطية لصالح صرف المرتبات رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعيا إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم تنفيذا لبنود اعلان الهدنة برعاية اممية‏.

واشار الارياني الى ان الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من قبل مليشيا الحوثي الارهابية على تلك الشحنات (18 سفينة) الواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني، وهي تكفي لصرف مرتبات 3 اشهر تقريبا لجميع موظفي الجهاز الاداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وطالب الارياني المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي.