ولي عهد أبوظبي: دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن على جميع المستويات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.



وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني -خلال اللقاء الذي جرى السبت في قصر البحر- التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله -عز وجل- أن يجعله مناسبة خير وبركة وسلام على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رشاد العليمي بتوليه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام.

وأكد -خلال اللقاء- دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق على جميع المستويات، مؤكداً ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة.

من جانبه، أعرب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحسن الاستقبال وعلى دعم دولة الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء أكد العليمي أن لقاءه مع ولي عهد أبوظبي "ينسجم مع تطلعات شعبنا لدور إماراتي فاعل في تعزيز الوضع السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار".

حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.