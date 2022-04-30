اليمن.. غدًا الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف بالحكومة الشرعية، إن غدًا الأحد هو المكمل لشهر رمضان وأن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الأوقاف والارشاد محمد عيضة شبيبة، في تغريدة على موقع تويتر، "بعد تعذر رؤية هلال شوال فإن غدًا الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وعيد الفطر يوم الاثنين.

وكانت عدة دول عربية من بينها الإمارات والسعودية، قد أعلنت السبت، أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم، والاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بحسب ما نقلته "وام".

كما أفادت الكويت أن هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أعلنت عدم ثبوث رؤية هلال شهر شوال.. ويوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته "كونا".

كذلك، أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا أكدت أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غدٍ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ الموافق 2 مايو 2022م ، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وأيضاً أعلن ديوان الوقف السني في العراق أيضاً أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

كذلك، أعلن مفتي فلسطين أن غداً هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وفي مصر، أعلن مفتي الجمهورية شوقي علام، أن غداً 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد 1 أيار/مايو هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الاثنين 2 مايو 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443".