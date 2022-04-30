وفاة وإصابة 8 أشخاص في حادثة سير بلحج

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين،في حادث مروري بمديرية طورالباحة في محافظة لحج (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن طقماً عسكرياً أصطدم بمركبة خاصة من نوع توياتا إيكو (ECO) في منطقة خبت الرجاع على الطريق الرئيسي بمديرية طورالباحة الرابط بين محافظتي تعز ولحج، مساء الجمعة، ما أدى إلى وفاة وإصابة ثمانية أشخاص.



وأضافت أن الحادثة تسببت بوفاة خمسة أشخاص بينهم طفلتين، وإصابة ثلاثة آخرين وجميعهم من أسرة واحدة من منطقة الرجاع بطور الباحة.



وتودي الحوادث المرورية بحياة العشرات كل عام، في مختلف المحافظات اليمنية قبيل وخلال الأعياد الدينية، نتيجة السرعة الزائدة وازدحام الطرقات.

