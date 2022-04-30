[ خروقات الهُدنة.. قوات الجيش تكسر هجومًا عنيفًا لمليشيا الحوثي جنوبي مأرب ]

أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، هجومًا عنيفًا شنته مليشيا الحوثي الإيرانية على مواقعها جنوبي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.



وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، إثر هجوم واسع شنته المليشيا الإيرانية.



وأضافت أن المليشيا حشدت منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، مئات المقاتلين إلى جبهات البلق الشرقي، وبدأت بالهجوم على مواقع الجيش؛ غير أن أفراد الجيش والمقاومة كانوا لهم بالمرصاد وتصدوا للهجوم الحوثي وكبّدوا المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وحسب المصادر فإن عشرات المسلحين الحوثيين سقطوا قتلى في المواجهات الأخيرة.



يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات التي ترتكبها مليشيا الحوثي للهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وسط صمت من المبعوث الأممي ورُعاة عملية السلام.



وفجر اليوم أعلن الجيش الوطني رصد 131 خرقاً حوثياً جديداً للهُدنة في ست محافظات من بينها 28 خرقاً في جبهات محافظة مأرب.

