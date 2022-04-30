لجنة المعسرين بتعز تفرج عن 110 سجينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفرجت لجنة مكونة من رئيس نيابة استئناف محافظة تعز القاضي محمد سلطان، ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، اليوم، عن 110 من السجناء المعسرين والذين قضوا ثلاثة ارباع المدة.



واوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي محمد سلطان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان محافظ تعز نبيل شمسان وجه بتشكيل اللجنة وذلك بناء على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للنيابة العامة والقضاء بالنظر لمعاناة المعسرين والمحكوم عليهم الذين امضوا ثلثين من مدة سجنهم والافراج عنهم باستثناء المحكوم عليهم في قضايا القتل والسرقة والارهاب .

واكد رئيس اللجنة، انه تم الافراج عن 92 سجينا قضوا ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها فيما بلغ عدد المعسرين، و 18 سجيناً معسراً ولازالت الاجراءات جارية للافراج عنهم.