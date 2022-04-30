توقيع إتفاقية تجهيز وتشغيل وإدارة هيئة مستشفى شبوة العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

جرى بمحافظة شبوة، التوقيع على إتفاقية تعاون بين السلطة المحلية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بشأن تجهيز وتشغيل وإدارة هيئة مستشفى شبوة العام.



وخلال توقيع الإتفاقية التي وقعها أمين عام المجلس المحلي عبدربه هشلة وعن مؤسسة خليفة مديرها العام محمد الخوري، اشاد امين عام المجلس المحلي بأوجه الدعم والمساعدة التي تقدمها الإمارات لليمن والتي تجلت ملامحها خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ سنوات.

وتطرق هشله، إلى أوضاع قطاع الصحة في شبوة والاحتياج للكثير من التجهيزات الفنية والكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه أكد مدير عام مؤسسة خليفة أن المؤسسة ستبذل كل جهدها من أجل تحسين خدمات وجودة الخدمات الطبية التي ستقدمها هيئة مستشفى شبوة العام للمواطنين.