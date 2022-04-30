تنظيم ندوة في عدن حول المساجد في دائرة الاستهداف الحوثي منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت منظمة وفاق للسلام وحقوق الانسان امس في العاصمة المؤقتة عدن، ندوة حول المساجد في دائرة الاستهداف الحوثي منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث ، بمشاركة عدد من الحقوقين والاعلاميين.



واكد المشاركون في الندوة، على اهمية إنعقاد الندوة خاصة في الوقت الراهن وبما تمر بها المساجد في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي من انتهاكات جسمية .. مشيرين إلى أن الفعالية تأتي انطلاقا من أهداف منظمة وفاق للسلام الداعمة لإرساء مبادئ السلام والإنسانية وتعزيز قيم ومبادئ التسامح في العالم ، وتأكيدا على أهمية احترام الدين والرموز الدينية والاعيان المدنية ودور العبادة.

وتخللت الندوة القاء ثلاث اوراق عمل شملت، منهجية المليشيات الحوثية في استهداف المساجد تدمير للحرية الدينية واعتداء على الحقوق المحمية" للدكتور غسان مهدي ، والتوصيف القانوني لجرائم الاعتداءات على المساجد ودور العبادة للقاضي عمرو محمد ثابت ، و التوصيف القانوني لجرائم الاعتداءات على المساجد ودور العبادة للدكتورة أديبة قايد البحري .

وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف صريح وقوي وحازم من الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي ، و إلزامهم بوقف اعتداءاتها ضد المساجد والاعيان المدنية وفرض عقوبات رادعة على قياداتها، و تعديل نص المادة 261 من قانون الجرائم والعقوبات من خلال تشديد عقوبة جريمة الاعتداء على المساجد .