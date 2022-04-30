وصول 25 ألف طن مازوت إلى عدن استكمالاً للدفعة الثامنة من المنحة السعودية للكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، امس، 25 ألف طن من مادة المازوت، وذلك استكمالاً لوصول الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وبلغ إجمالي كمية الدفعة الثامنة من المنحة النفطية 85 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت، منها 60 ألف طن ديزل وصلت في الـ 3 من شهر ابريل الجاري، و 25 ألف طن مازوت، ليبلغ إجمالي الكميات الواصلة من الدفعات الثمان لوقود المنحة السعودية، 512 ألف طن متري من الديزل، و 257 ألف طن متري من المازوت.

وتهدف منحة المشتقات النفطية المقدرة بنحو 422 مليون دولار أمريكي، إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء موزعة على عموم المحافظات المحررة، كما تساهم المنحة في تحسين توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين، وكذا تحسين مختلف الخدمات الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمساهمة بتعافي الاقتصاد الوطني.