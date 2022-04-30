شكرا لبحثكم عن خبر رد حوثي خبيث على مبادر الشرعية فتح طريق حيس - الجراحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فتحت القوات المشتركة، الخميس، طريق حيس - الجراحي أمام المسافرين للتخفيف من معاناتهم، في مبادرة إنسانية ووطنية وبعد إصلاح الطرقات والجسور التي دمرتها مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن.

من جانبها واستمراراً لخرقها للهدنة الأممية الهشة، أطلقت المليشيا الحوثية النار على العابرين من منفذ الجراحي إلى مناطق سيطرتها.

وأكدت مصادر محلية، أن عددا من السيارات والدراجات النارية تفاجأوا بإطلاق النار عليهم من قبل المليشيا، وقامت بقطع الخط الاسفلتي بعد منطقة البغيل.

وأشارت المصادر أن المليشا استحدثت خندقاً كبيراً في وسط الخط، وتحصينات ترابية، وهو ما يعني أنها غير مبادرة في إحلال السلام وتخفيف معاناة المواطنين.

ودعا مسؤولون حكوميون، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط القوي وفرض القوة على المتمردين الحوثيين، وفتح الطرقات أمام المواطنين والشاحنات والمركبات، وان لا تستخدم العنف ضد المواطنين وابتزازهم تحت أي مسمى.

ويعتبر طريق الجراحي منفذا لعبور المركبات والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للمناطق الخاضعة تحت سيطرة المليشيا.